Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЗРС С-500 прошла финальные испытания 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Полигонные испытания прошли элементы системы — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС), передают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
Работа элементов системы была проверена в условиях, близких к реальным, после чего было принято решение, что зенитно-ракетная система С-500 полностью готова к серийному производству.
«С-500 — это новое поколение зенитно-ракетных систем, которая способна действовать в том числе в рамках противоракетной обороны, например, бороться с баллистическими блоками», –заявил экс-начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.
В Минобороны отметили, что система С-500 будет в состоянии противостоять беспилотникам, и даже вражеским спутникам.
Радиус поражения С-500 составляет 600 километров. «Прометей» способен одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых или гиперзвуковых целей.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, за что американские СМИ так хвалят российский зенитный комплекс С-500.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Шойгу взялся решить «большую беду ВВС России» Пентагон опроверг заявление Варшавы об увеличении численности войск США в Польше Сколько денег и на что именно тратит Минобороны России?
Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , газета "Известия" , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев пригрозил военным ударом «там, где его не ждут»312
Порошенко подловили на раздаче паспортов россиянам91
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам5
Красноярские врачи оживили «ледяного человека»
Новое лицо Стаса Михайлова4
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Кабину B-2 Spirit показали изнутри
Армия Оружие
«У Андрея проблемы с психикой»
Шоу-бизнес
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение