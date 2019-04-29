Первая ночная репетиция парада Победы началась на Красной площади

Первая ночная репетиция парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала на Красной площади Москвы

По Красной площади этим вечером торжественным маршем проследуют пешие парадные расчеты и военная техника. Авиация Воздушно-космических сил России проведет репетицию над Москвой утром 4 мая.

ФСБ. В состав 35 парадных расчетов пешей колонны входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ Министерства обороны РФ , участники всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", а также представители Росгвардии, МЧС

Впервые парадные расчеты Рязанского ВВДКУ, 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии пройдут с новейшим автоматом АК-12 калибра 5,45 мм, принятым на вооружение в прошлом году.

В тренировке принимают участие более 13 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.

Колонна техники

Возглавит механизированную колонну, по уже сложившейся традиции, бронетанковый символ Победы — танк Т-34-85. Вслед за ним по главной площади страны проследуют автомобили "Тигр-М", в том числе с боевым модулем "Арбалет", "Тигры" с противотанковым комплексом "Корнет-Д", а также автомобили "Тайфун-К". БТР-82А, который проследует за "Тайфунами", предварит въезд на Красную площадь новейшей гусеничной бронетехники — боевых машин пехоты "Курганец" и БМП-3, танков "Армата" и боевых машин поддержки танков.

Техника войск ПВО будет представлена зенитными ракетными комплексами "Тор-М2" и "Бук-М2", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" и пусковыми установками зенитной ракетной системы С-400. Кроме того, зрители увидят модернизированные танки Т-72Б3, новую бронетехнику Воздушно-десантных войск — боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Смерч", бронетранспортеры "Бумеранг" и автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения "Ярс".

Жители и гости столицы увидят и другую военную технику, в том числе военной полиции Вооруженных сил РФ — "Тайфун-У" и "Тайфун-К", а также Федеральной службы войск национальной гвардии — в общей сложности 10 машин "Тигр", "Патруль" и "Урал".