Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крейсеры СФ уничтожили в Баренцевом море десантный отряд «противника» 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корабельная ударная группировка Северного флота уничтожила в Баренцевом море условный отряд противника. Корабли после учений вернулись в главную базу СФ — Североморск.
Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в ударной группировке были тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Корабли отработали задачи по ведению боя с десантным отрядом условного противника. "Неприятель" при этом действовал под прикрытием истребительной и бомбардировочной авиации, использовал системы радиоэлектронной борьбы.
Артиллерийские батареи поразили надводные мишени, которые имитировали десантные корабли, уничтожили малоразмерные воздушные цели скорострельными автоматами АК-630 и ЗРАК "Кортик". Моряки выполнили стрельбы и по воздушной мишени, которую обеспечили экипажи бомбардировщиков Су-24М.
Учения продолжались несколько недель. Моряки выполнили серию боевых упражнений в различной тактической обстановке с фактическим применением оружия по надводным, подводным, воздушным и береговым целям. Они взаимодействовали с противолодочной, истребительной, бомбардировочной авиацией объединения ВВС и ПВО, а также с экипажами атомных подлодок.
Российская Газета: последние новости
Ствол разорвало вдребезги: Т-55 получил необычные повреждения Шойгу: Выход США из ДРСМД приведет к гонке вооружений Китай показал самый опасный эсминец в мире
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Совет Федерации , Североморск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко приготовился раздать россиянам гражданство79
«Не ваше дело»: Саакашвили по-хамски ответил Путину459
Время пришло: Трампа направляют к Путину46
Реальные голоса? Скандал с дочерью Алсу получил продолжение95
«Правда, так сказал?»: Путин ответил Зеленскому290
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Армия
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение