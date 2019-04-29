«Рособоронэкспорт» представит новинки военной промышленности на выставке в Турции

«Рособоронэкспорт» планирует представить новинки отечественной военной промышленности на международной выставке IDEF — 2019, которая будет проходить в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт компании.

Как заявил гендиректор Александр Михеев , сотрудничество Москвы и Анкары в военно-технической сфере показывает положительную динамику.

В частности, Россия и Турция занимаются совместными проектами по разработке вертолётной и авиационной техники.

«Кроме того, Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО различной дальности, а также к противотанковым комплексам», — рассказал Михеев.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» в 2019 году продал оружия на сумму $4,6 млрд