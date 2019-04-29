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Минобороны повышает боеготовность военных баз в Таджикистане и Киргизии 

РИА Новости + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, принимает другие меры, чтобы предотвратить проникновение боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников в Центральной Азии, заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.
"В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, укрепляем их потенциал реагирования на кризисные ситуации", — сказал Шойгу в понедельник в Бишкеке, выступая на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
Он отметил, что Минобороны РФ оказывает помощь партнерам в регионе в модернизации вооруженных сил и повышении их боевых возможностей.
"Прежде всего, это касается оснащения вооружением и военной техникой, обучения кадров и боевой подготовки войск. Только сегодня в торжественной обстановке передали вооружённым силам Киргизии вертолеты Ми-8МТ и боевые машины БРДМ-2М", — сказал Шойгу.
В сентябре на полигоне Донгуз (Оренбургская область) планируется провести учения "Центр-2019", направленное на отработку задач по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. На маневры приглашены воинские контингенты стран ШОС, сообщил Шойгу.
Кроме того, сказал он, отработку некоторых практических действий войск предлагается провести на полигонах партнеров по ШОС.
"Ожидаем окончательных решений по степени участия в данном учении. При его подготовке будет учтен опыт антитеррористической операции в Сирии. Считаем, что знание тактических приёмов террористов позволит повысить эффективность механизмов реагирования", — сказал Шойгу.
Он также предложил — с учетом председательства РФ в ШОС в следующем году — провести очередные антитеррористические командно-штабные учения "Мирная миссия — 2020" на российской территории.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , Министерство обороны , ШОС , Афганистан , Бишкек , Кыргызстан , Таджикистан
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