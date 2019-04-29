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Шойгу раскритиковал биологические программы Пентагона в лабораториях в ШОС 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Биологические программы, проводимые Пентагоном в лабораториях в ряде стран ШОС, прямо противоречат Конвенции о запрещении биологического оружия, Минобороны РФ предлагает организовать консультации в рамках ШОС на эту тему, сообщил в понедельник глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.
"Хотел бы затронуть ещё одну тревожную для нас тему. Она касается последствий активной медико-биологической деятельности американского военного ведомства в регионе", — сказал Шойгу, выступая в Бишкеке на совещании министров обороны государств — членов ШОС.
Он предложил организовать консультации по данному вопросу.
По словам министра, "под контролем Пентагона, в том числе в некоторых странах ШОС, создан целый ряд диагностических лабораторий".
"В них реализуются американские биологические программы военной направленности, внедрены программные комплексы, позволяющие дистанционно управлять ходом исследований патогенных микроорганизмов. Неслучаен и выбор мест размещения лабораторий — многие из них расположены на сопредельных с нами территориях, являясь постоянным источником биологической опасности", — сказал Шойгу.
Он отметил, что такие действия прямо противоречат Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а под гуманитарной завесой решаются задачи по созданию биологических поражающих средств.
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Пентагон , ШОС
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