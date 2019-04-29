Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений

Бишкеке. Решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стало первым шагом к возвращению к гонке наступательных вооружений, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран ШОС

«Идет возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал Шойгу, передает РИА «Новости».

По словам министра, в современном мире все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий, поскольку «наши западные коллеги не могут смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит, и пытаются сдержать этот естественный процесс».

«Наносятся удары по системе ООН, происходит манипулирование международным правом… Выхолащиваются и разрушаются основополагающие международные механизмы в сфере нераспространения, в числе которых Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе», — констатировал Шойгу.

Еще одним проявлением этого процесса он назвал внесение разлада в работу Организации по запрещению химического оружия