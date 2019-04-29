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Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стало первым шагом к возвращению к гонке наступательных вооружений, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран ШОС в Бишкеке.
«Идет возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал Шойгу, передает РИА «Новости».
По словам министра, в современном мире все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий, поскольку «наши западные коллеги не могут смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит, и пытаются сдержать этот естественный процесс».
«Наносятся удары по системе ООН, происходит манипулирование международным правом… Выхолащиваются и разрушаются основополагающие международные механизмы в сфере нераспространения, в числе которых Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе», — констатировал Шойгу.
Еще одним проявлением этого процесса он назвал внесение разлада в работу Организации по запрещению химического оружия.
Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
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Армия , В мире , Оружие , Сергей Шойгу , Владимир Путин , ОЗХО , ООН , ШОС , РИА Новости , Бишкек , США
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