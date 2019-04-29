Шойгу заявил об усилении позиций ИГ* в Афганистане

"Важно отметить, что после разгрома так называемого "Исламского государства"* боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Как следствие, растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений, создаются террористические ячейки. Наиболее сложная ситуация складывается в Афганистане", — сказал Шойгу на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Он отметил, что "многолетнее американское присутствие в этой стране не решило существующих проблем".

"Особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГИЛ*, которое использует страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе", — заявил министр обороны РФ.

По его словам, важно сообща бороться с террористической угрозой, исходящей из этой страны, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь Афганистану в деле национального примирения и экономического возрождения.

"Считаем крайне важным способствовать продвижению межафганского мирного диалога под руководством самих афганцев", — сказал Шойгу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.