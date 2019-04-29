Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

FT: отказ Германии от F-35 разочаровал членов НАТО 

Газета.ру 52 минуты назад
Фото: Axel Schmidt/Reuters
Решение Германии отказаться от закупок американских истребителей F-35 — это «шаг назад», который помешает стране быть на том же уровне, что и ее партнеры по НАТО, заявил газете Financial Times вице-президент разработчика Lockheed Martin Джонатан Хойл.
Он отметил, что Германия, у которой самый большой оборонный бюджет, уже не будет на том уровне, где находятся страны, работающие с истребителями пятого поколения.
Ранее в ФРГ с помощью F-35 хотели обновить парк стареющих немецких истребителей-бомбардировщиков Tornado. Однако после минобороны Германии решило отказаться от американских боевых самолетов в пользу европейских Eurofighters или F-18 компании Boeing.
По мнению Хойла, Германия заставляет европейских партнеров задуматься о ее позиции, в том числе и в отношении НАТО. Он добавил, что в ходе недавнего визита в НАТО некоторые представители выразили «разочарование» решением Германии.
Кроме того, отказ от F-35 говорит в пользу решения Германии совместно с Францией работать над новым истребителем по системе FCAS. Как пишет FT, главным вопросом для Берлина, по мнению оборонных аналитиков, будет то, как новый парк сможет и дальше размещать ядерное оружие США на базе ВВС в Бюхеле на западе страны.
Газета.ру: последние новости
Букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос ребенка Маркл СМИ: в Британии усилят борьбу с "финансовым влиянием" России NYT: Обама препятствовал выдвижению Байдена в президенты
Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Boeing , НАТО , Financial Times , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль ответил Зеленскому на критику Путина175
«Будем двигать Украину»: Порошенко дал громкое обещание6
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами381
Данные паспортов россиян утекли в Сеть42
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным280
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Социология
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение