FT: отказ Германии от F-35 разочаровал членов НАТО

Решение Германии отказаться от закупок американских истребителей F-35 — это «шаг назад», который помешает стране быть на том же уровне, что и ее партнеры по НАТО , заявил газете Financial Times вице-президент разработчика Lockheed Martin Джонатан Хойл.

Он отметил, что Германия, у которой самый большой оборонный бюджет, уже не будет на том уровне, где находятся страны, работающие с истребителями пятого поколения.

Ранее в ФРГ с помощью F-35 хотели обновить парк стареющих немецких истребителей-бомбардировщиков Tornado. Однако после минобороны Германии решило отказаться от американских боевых самолетов в пользу европейских Eurofighters или F-18 компании Boeing

По мнению Хойла, Германия заставляет европейских партнеров задуматься о ее позиции, в том числе и в отношении НАТО. Он добавил, что в ходе недавнего визита в НАТО некоторые представители выразили «разочарование» решением Германии.

Кроме того, отказ от F-35 говорит в пользу решения Германии совместно с Францией работать над новым истребителем по системе FCAS. Как пишет FT, главным вопросом для Берлина, по мнению оборонных аналитиков, будет то, как новый парк сможет и дальше размещать ядерное оружие США на базе ВВС в Бюхеле на западе страны.