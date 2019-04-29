В порту Циндао начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие»

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2019" официально стартовали в Китае , сообщает в понедельник отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня в китайском порту Циндао… прошла официальная церемония открытия двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2019", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонию открытия прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", большой десантный корабль "Ослябя", спасательное судно "Игорь Белоусов" и средний морской танкер "Иркут"

Церемония прошла в штабе базы ВМС Китая. В ней приняли участие заместитель Главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Витко и заместитель командующего ВМС Китая вице-адмирал Цю Яньпэн, которые осуществляют общее руководство учением.

Береговая часть учения пройдёт 29 и 30 апреля. Практические действия в море корабли двух стран отработают в период с 1 по 4 мая.