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В порту Циндао начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2019" официально стартовали в Китае, сообщает в понедельник отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.
"Сегодня в китайском порту Циндао… прошла официальная церемония открытия двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2019", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на церемонию открытия прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", большой десантный корабль "Ослябя", спасательное судно "Игорь Белоусов" и средний морской танкер "Иркут".
Церемония прошла в штабе базы ВМС Китая. В ней приняли участие заместитель Главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Витко и заместитель командующего ВМС Китая вице-адмирал Цю Яньпэн, которые осуществляют общее руководство учением.
Береговая часть учения пройдёт 29 и 30 апреля. Практические действия в море корабли двух стран отработают в период с 1 по 4 мая.
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Комментарии
Армия , Войска , Александр Витко , Иркут , Китай , Циндао
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