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В Китае нашли у США аналог российского беспилотника «Посейдон» 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Китайские журналисты провели расследование и обнаружили, что у США есть подводный дрон, который очень похож по характеристикам на российскую беспилотную систему «Посейдон». Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что в Китае нашли американский подводный дрон, являющийся носителем сверхскоростных торпед, и который в теории может сам обнаруживать и уничтожать цели.
По некоторым данным, американский дрон все еще числится в процессе разработки, которая началась в 1996 году.
Ранее было опубликовано видео спуска на воду секретной подлодки «Посейдона».
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Армия , Оружие , Китай , США
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