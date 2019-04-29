В Китае нашли у США аналог российского беспилотника «Посейдон»

Китайские журналисты провели расследование и обнаружили, что у США есть подводный дрон, который очень похож по характеристикам на российскую беспилотную систему «Посейдон». Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что в Китае нашли американский подводный дрон, являющийся носителем сверхскоростных торпед, и который в теории может сам обнаруживать и уничтожать цели.

По некоторым данным, американский дрон все еще числится в процессе разработки, которая началась в 1996 году.

Ранее было опубликовано видео спуска на воду секретной подлодки «Посейдона».