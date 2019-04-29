ВВС США представили новую стратегию

ВВС США представили новую научно-техническую стратегию, основанную на идее, что заказчик вооружения и военной техники должен генерировать боевые и оперативные возможности опережающего действия. В каких областях американские военные хотят увидеть «взрывные технологии» и как они — в случае успешной реализации — повлияют на боеспособность армии США, разобралась «Газета.Ru».

Заказчики вооружения в США должны ставить задачи по развитию «прорывных технологий» — такая главная мысль заключена в новой научно-технической стратегии ВВС США, пишет Defense News. В пример они приводят серию истребителей 1950-х годов, когда всего за пять лет было поставлено шесть новых истребителей (так называемая «Серия столетия»).

В этих целях в ВВС США хотят реструктурировать около 20% своих научно-технических, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в так называемые «авангардные программы», которые органичным образом свяжут различные разработки в исследовательских институтах ВВС и проведут необходимые эксперименты, чтобы выяснить, обещает ли это какой-либо технологически прорыв.

«Если вы играете в хоккей, вы не должны совершать бросок туда, где стоит вратарь. Вы должны бить там, где его нет», — недавно заявила министр ВВС Хизер Уилсон.

По ее словам, «идея этой стратегии заключается в том, чтобы оценить, куда наши противники не смогут дойти легко и добраться туда первыми, и тем более сделать это быстро».

Самыми большими изменениями в новой стратегии ВВС США американские аналитики считают кадровые новации. Они заключаются в том, что в руководстве ВВС учреждается новая штатная единица — главного технологического директора ВВС.

Эта штатная единица, наименование которой еще только предстоит уточнить, предназначается для непосредственной работы с командой по дальнейшей интеграции боевых действий ВВС, которая определит будущие концептуальные формы и способы ведения операций и поможет понять, какие именно технологии необходимы для противодействия угрозам и вызовам ближайшего и отдаленного будущего.

«Пока неизвестно, повлияет ли новая стратегия на величину или структуру нынешнего бюджета в сфере научно-технических исследований в военно-воздушных силах США, который составляет сегодня около $2,8 млрд в год», — полагает Константин Макиенко.

В то же время, по словам официальных представителей американских ВВС, пока в этом виде вооруженных сил США не определили и никаких потенциальных авангардных программ.

«В некоторых случаях, даже если выделяемые ассигнования на тот или иной проект сравнительно невелики, результат на выходе может получиться относительно быстрым. В ряде случаев получается экспериментальная программа. Или, другими словами, программа легкой атаки», — сказал генерал-лейтенант Арнольд Банч, относящийся к высшему руководящему составу ВВС США.

«Или это может быть большой проект, на который мы выделим много средств, чтобы он мог быстро перейти к каким-либо фундаментальным программам в сфере развития ВВС», — затем добавил генерал Банч.

Хотя еще никаких конкретных авангардных проектов не было объявлено, новая стратегия ВВС определяет пять технологических областей, в которых предполагается увидеть «трансформационный» рост.

Сложность, непредсказуемость и масса

В течение многих лет американские военные говорили о необходимости иметь в своем распоряжении целые стаи автономных беспилотных летательных аппаратов и масштабные группировки разнообразных космических систем, которые можно было бы при всем этом закупить по сравнительно небольшой цене. Военно-воздушные силы по-прежнему видят необходимость в таких активах. Ими предполагается расширить имеющийся в распоряжении ВВС традиционный парк боевых платформ.

«Прогресс в этой сфере в значительной степени будет зависеть от широкого спектра технологий робототехники и автономности, а также от качества сенсоров и беспроводной связи», — говорится в стратегии ВВС.

Скорость и охват разрушений и летальности

ВВС США, по мнению американских аналитиков, нуждаются в более разнообразном арсенале авиационных средств поражения, которые были бы быстрее и с существенно большими сроками эксплуатации, чем имеющиеся.

Отмечается, что гиперзвуковое оружие (в том числе гиперзвуковые прямоточные воздушно-реактивные двигатели и высокотемпературные материалы) может быть наиболее заметной программой для подобных инвестиций.

Тем не менее стратегия ВВС отмечает несколько других многообещающих образцов вооружения и военной техники, среди которых — недорогие крылатые ракеты и управляемые боеприпасы.

Микроволновое и лазерное оружие обладают потенциалом для снижения стоимости стрельбы по цели, подчеркивается в американском документе. Эксперты США также видят перспективу в «продвинутом проникающем кинетическом оружии в сочетании с новыми эффектами от электромагнитного спектра, а также использования космического и киберпространства для создания новых наступательных и оборонительных вариантов вооружения и военной техники».

Постоянная глобальная осведомленность

Платформы, которые ВВС США сегодня используют для разведки и наблюдения — от самолета стратегической разведки U-2 до спутников предупреждения о ракетном нападении и видеокамер на БЛА MQ-9 «Reaper» — предоставили американской авиации, как считают эксперты США, беспрецедентный доступ к информации разведывательного характера.

Но эти активы слишком дороги, не могут оставаться в необходимом боеготовом состоянии достаточно долго, и им не хватает выживаемости в ходе боевых действий, столь необходимой для противостояния более серьезным угрозам, считают в ВВС Штатов.

«Обработка информации от этих устаревших систем занимает слишком много времени, и для превращения этих данных в действенные интеллектуальные ресурсы требуется слишком много рабочей силы», — пояснил Макиенко.

Стратегия ВВС США предполагает переход к распределенным недорогим сенсорам, информация от которых может быть объединена, чтобы «обеспечить устойчивость благодаря количеству и избыточности и дополнить существующие источники информации на уже принятых ранее на вооружение платформах».

Небольшие космические аппараты и недорогие средства запуска помогут довести эту архитектуру до работоспособного состояния. В этих целях будут применяться также так называемые «периферийные вычисления», которые способны «автономно анализировать информацию от сенсоров» и тем самым снижать нагрузку на устаревающие узлы связи.

В стратегии ВВС США также рекомендуется инвестировать средства в новые технологии зондирования, такие как лазерные и мультистатический радары, а также гиперспектральное и квантовое зондирование необходимых площадей, по-прежнему вкладываться в микроэлектронику, фотонику и другие материалы, которые используются для создания разведывательных сенсоров.

Отказоустойчивый обмен информацией

Военно-воздушные силы США опираются на свои боевые сети, чтобы истребители могли получать точную информацию о целях, обмениваться разведданными между платформами и осуществлять непосредственную авиационную поддержку войск на поле боя, подчеркивается в документе.

Но, несмотря на огромный прогресс в коммерческих коммуникационных технологиях, ВВС США «не могут полагаться» на частный сектор для обмена информацией, который пока не способен противостоять электронным атакам, кибератакам и помехам, создаваемым для GPS.

«Требования военных к подобным возможностям далеко выходят за пределы современной технологии беспроводных сетей даже при самых благоприятных обстоятельствах, — говорится в стратегии ВВС. — В будущих конфликтах решение этого вопроса будет выходить далеко за рамки тех проблем, которые возникают в коммерческом секторе».

Таким образом, ВВС США должны создавать более гибкие и жизнеспособные боевые сети, которые могут самостоятельно переконфигурировать себя в случае угрозы.

Быстрое и эффективное принятие решений

Шеф штаба ВВС генерал Дейв Голдфейн рассказал о необходимости быстрой передачи данных пользователям в военно-воздушных силах. Для этого потребуется продолжить инвестиции в такие области, как искусственный интеллект, прогнозирующий анализ, слияние и визуализацию данных, а также автономные киберсистемы и новейшее вооружение РЭБ.

«Автоматизация особенно важна в сфере РЭБ и кибервойне, где борьба происходит просто с невероятной скоростью, — говорится в стратегии. — Там, где это возможно, автоматизация поможет радиоэлектронной борьбе, киберсистемам и другим средствам препятствования принятию решения противником путем введения неопределенности».