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Килекторное судно Черноморского флота направилось к берегам Сирии 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Килекторное судно Черноморского флота КИЛ-158 отправилось в поход в дальнюю морскую зону. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в военном ведомстве.
"Минувшей ночью судно прошло через Черноморские проливы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, КИЛ-158 войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. В порту Тартус находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.
Судно-килектор предназначено для постановки (съемки) боно-сетевых заграждений и рейдового оборудования на глубине до 300 м.
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