Финалистка конкурса «Краса Росгвардии» и другие красавицы в погонах

Пресс-служба Росгвардии сообщила, что ведомство провело первый всероссийский фотоконкурс, на котором выбрали самую красивую сотрудницу. Ей стала 31-летняя Анна Храмцова, за которую на сайте ведомства проголосовали более 57 тысяч человек. Роскошная блондинка занимается фитнес-бикини, отлично владеет оружием и приемами самообороны. Но сногсшибательная внешность приносит Анне много неудобств.

Узнайте, с какими трудностями приходится сталкиваться очаровательной военнослужащей в карьере, и смотрите фото самых красивых участниц конкурса дальше.

31-летняя прапорщик из Екатеринбурга , мать и примерная супруга Анна Храмцова выиграла конкурс красоты среди росгвардейцев. При этом в конкурсе участвовали более тысячи военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов страны.

Роскошная блондинка признается, что ей часто приходилось сталкиваться с сексизмом в рядах 340-тысячной Национальной Гвардии России. Красавица старается игнорировать недвусмысленные намеки и колкости в свой адрес и старательно выполняет свои служебные обязанности.

Анна родилась в семье военнослужащих в Екатеринбурге. Ее отец 30 лет нес службу в армии и правоохранительных органах , а мать тоже носит военную форму. Девушка гордится тем, что продолжает династию.

Раньше красавица служила в полиции, но потом пополнила ряды Росгвардии.

Она отлично владеет оружием и носит черный маникюр, который сочетается с ее пистолетом. Коллеги-мужчины говорят, что в первую очередь относятся к Анне, как к члену Росгвардии, а уже потом, — как к женщине.

Девушка занимается бодифитнесом, регулярно участвует в соревнованиях по фитнес-бикини и ведет здоровый образ жизни.

Анна призналась, что несмотря на победу в будущем не намерена сниматься для глянцевых журналов.

Для участия в конкурсе красоты девушки-военнослужащие должны были опубликовать свои фото и в интересной форме рассказать о своей службе и достижениях. Фотографии прошедших отбор девушек разместили для голосования на сайте ведомства. В течение месяца пользователи могли отдать голос за понравившуюся конкурсантку.

Фотографии других финалисток будут напечатаны в календаре Росгвардии на 2020 год.

Женщина всегда остается женщиной, даже когда надевает погоны. Красавицы, которые служат в Росгвардии доказывают, что можно быть сильной и очаровательной одновременно, а их суровая профессия добавляет еще больше шарма.

А как вы относитесь к девушкам в форме?