В Иране заявили о договорённости с Россией провести морские учения

Иране заявили о договорённости с Россией о проведении совместных морских учений в иранских водах. Об этом сообщает Mehr News со ссылкой на командующего ВМС Иранской армии Хоссейна Ханзади. «Основываясь на переговорах с ВМФ России, флот будет направлен в южные районы Ирана в этом году», — сказал он. Ханзади добавил, что ВМС России и Ирана также продолжат сотрудничество в оперативных, образовательных и технических областях. В конце марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать наращивать партнёрские связи с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.