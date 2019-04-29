Уралвагонзавод нашел способ повысить управляемость танков

Уралвагонзавод (входит в Ростех ) ввел в эксплуатацию установку, которая позволит повысить плавность хода и управляемость современной и перспективной спецтехники, сообщается на информационном портале корпорации T-Digest.

Как пояснили РИА Новости в Уралвагонзаводе, установку высокотемпературной механической обработки торсионных валов, предназначенных для перспективной спецтехники, можно назвать исключительной, так как аналогов ей в стране нет.

"Торсионный вал, как известно, влияет на жесткость подвески. Этот упругий элемент повышает плавность хода танка при прохождении препятствий, в особенности на большой скорости, и позволяет добиться более высокой плавности хода и управляемости", — отметили в корпорации.

Так, например, во время финального этапа "Танкового биатлона" в 2018 году российские танкисты установили новый рекорд скорости на танке Т-72Б3 — им удалось разогнаться до 78 километров в час.

Проектированием нового оборудования занимались два дочерних предприятия корпорации "Уралвагонзавод" совместно с организацией по разработке танковой брони АО "НИИ Стали". Сама установка была спроектирована в ОАО "ВНИТИ".