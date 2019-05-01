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Раскрыт размер ядерного арсенала США 

РИА Новости + ещё 7 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
США располагают примерно 3,8 тысячи ядерными боеголовками, из которых 1750 развернуты и установлены на баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках. При этом 2050 боеголовок находятся в резерве на случай необходимости. Об этом говорится в исследовании, опубликованном The Bulletin of the Atomic Scientists.
По оценкам исследователей, 1,3 тысячи боеголовок размещены на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 ядерных авиабомб предназначены для доставки стратегическими бомбардировщиками с американских военных баз, а еще 150 хранятся на базах в Европе.
Кроме того, около 2,4 тысяч устаревших боеголовок сняты с боевого дежурства и приготовлены для утилизации до 2030 года.
Согласно Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанному Россией и США в 2010 году, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал отказаться от ядерных вооружений, заявив, что так должны поступить и Соединенные Штаты, и Россия, и Китай.
В российском МИД заявление Трампа поприветствовали, выразив готовность проанализировать предложение по ядерной сделке, если оно поступит.
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Комментарии
Армия , Оружие , Дональд Трамп , МИД , США
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