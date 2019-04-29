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Отряд кораблей ТОФ прибыл на международные учения в Китай 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в китайский порт Циндао для участия в двусторонних учениях «Морское взаимодействие-2019», сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ.
В объединенный отряд ТОФ, прибывший в китайский порт Циндао для участия в учениях «Морское взаимодействие-2019», входит крейсер «Варяг», корабли «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц», «Ослябя», корвет «Совершенный», спасательное судно «Игорь Белоусов» и средний морской танкер «Иркут», передает ТАСС.
На подходе к Циндао на крейсере «Варяг» совершили 21 артиллерийский залп Салюта наций, подразделения Китайской народной армии в ответ приветствовали российские корабли. Затем состоялась торжественная церемония встречи.
Ежегодные совместные учения ВМФ России и ВМС Китая «Морское взаимодействие-2019» состоятся в конце апреля — начале мая. Согласно плану учений, российские и китайские военные моряки отработают элементы совместного маневрирования, организации связи, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также отработают вопросы поисково-спасательного обеспечения.
Ранее корабли ТОФ приняли участие в совместных с ВМС Филиппин учениях в Южно-Китайском море.
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Армия , Войска , Иркут , ИТАР-ТАСС , Китай , Циндао
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