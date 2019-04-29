Отряд кораблей ТОФ прибыл на международные учения в Китай

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в китайский порт Циндао для участия в двусторонних учениях «Морское взаимодействие-2019», сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ.

В объединенный отряд ТОФ, прибывший в китайский порт Циндао для участия в учениях «Морское взаимодействие-2019», входит крейсер «Варяг», корабли «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц», «Ослябя», корвет «Совершенный», спасательное судно «Игорь Белоусов» и средний морской танкер «Иркут» , передает ТАСС.

На подходе к Циндао на крейсере «Варяг» совершили 21 артиллерийский залп Салюта наций, подразделения Китайской народной армии в ответ приветствовали российские корабли. Затем состоялась торжественная церемония встречи.

Ежегодные совместные учения ВМФ России и ВМС Китая «Морское взаимодействие-2019» состоятся в конце апреля — начале мая. Согласно плану учений, российские и китайские военные моряки отработают элементы совместного маневрирования, организации связи, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также отработают вопросы поисково-спасательного обеспечения.

Ранее корабли ТОФ приняли участие в совместных с ВМС Филиппин учениях в Южно-Китайском море.