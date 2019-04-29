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Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив 

ТАСС 35 минут назад
Два корабля ВМС США прошли в воскресенье через Тайваньский пролив, который разделяет материковую часть Китая и остров Тайвань. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота ВМС США.
"Переход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", — цитирует агентство заявление Тихоокеанского флота ВМС США.
Два эсминца идентифицированы как William P. Lawrence и Stethem.
Военные корабли ВМС США с начала этого года уже несколько раз совершали аналогичные операции. Так, 25 марта эсминец с управляемым ракетным оружием Curtis Wilbur ВМС США и быстроходный патрульный катер Bertholf Береговой охраны прошли через акваторию Тайваньского пролива. Тогда Китай сделал представление Соединенным Штатам.
Reuters отмечает, что переход эсминцев через пролив может усилить напряженность в отношениях США и Китая, с другой стороны, транзит может рассматриваться Тайванем как знак поддержки администрации Трампа на фоне трений между Тайбэем и Пекином. Власти Китая считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в регионе.
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Комментарии3
Армия , Видео , Войска , Оружие , Reuters , Китай , США
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