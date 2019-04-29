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Правительство нацсогласия Ливии обвинило Совбез ООН в бездеятельности 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Совет Безопасности ООН в том, что его члены игнорируют сложившуюся ситуацию в регионе.
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление ПНС.
По мнению политической силы, это позволило армии маршала Халифы Хафтара начать наступление на Триполи.
В своём обращении ПНС призвало расследовать действия стран, оказывающих воздушную поддержку наступлению Хафтра на столицу Ливии.
«Воздушные удары по защитникам Триполи и гражданским объектам столицы направлены на то, чтобы скрыть факт провала наступления армии Хафтара», — говорится в документе.
В ПНС выразили готовность обратиться в международные судебные инстанции с иском на действия стран, поддерживающих действия Хафтара.
4 апреля стало известно, что маршал Халифа Хафтар отдал своей армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.
23 апреля войска Хафтара объявили о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.
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Комментарии1
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Совбез ООН , Ливия
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