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Российские военные поймали беспилотник сетью 

Ferra.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Ferra.ru
Телеканал «Звезда» показал, как военные впервые поймали беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» сетью и посадили его на фрегат «Адмирал Эссен».
Как сообщил корреспондент «Звезды», беспилотники «Орлан-10» обеспечивают разведданными только наземные объекты, потому что, до сегодняшнего дня, не могли осуществить посадку на военный корабль. Однако военные решили задачу, использовав специальную сеть. В видео показано, как «Орлан-10» приземляется на палубу «Адмирала Эссен».
Сеть растянули на вертолётной площадке фрегата, поддерживали её специальные опоры. Беспилотник влетел в эту сеть, а затем военные сняли его. Конструкторы рассказали, что в точке, где происходит касание «Орлана-10» с сетью, скорость аппарата должна быть минимальна. Регулировку скорости настроили в автоматическом режиме.
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Армия , Оружие , ТК "Звезда"
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