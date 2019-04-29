Российские военные поймали беспилотник сетью

Телеканал «Звезда» показал , как военные впервые поймали беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» сетью и посадили его на фрегат «Адмирал Эссен».

Как сообщил корреспондент «Звезды», беспилотники «Орлан-10» обеспечивают разведданными только наземные объекты, потому что, до сегодняшнего дня, не могли осуществить посадку на военный корабль. Однако военные решили задачу, использовав специальную сеть. В видео показано, как «Орлан-10» приземляется на палубу «Адмирала Эссен».

Сеть растянули на вертолётной площадке фрегата, поддерживали её специальные опоры. Беспилотник влетел в эту сеть, а затем военные сняли его. Конструкторы рассказали, что в точке, где происходит касание «Орлана-10» с сетью, скорость аппарата должна быть минимальна. Регулировку скорости настроили в автоматическом режиме.