Прогноз печальный. В Израиле оценили шансы НАТО в ядерной войне с РФ

Политолог оценил шансы НАТО в ядерной войне с РФ

Израильский дипломат и аналитик Яков Кедми рассказал о шансах НАТО в ядерной войне с Россией. По его словам, в случае такого конфликта Альянс утратит своё значение в первый же час войны.

В случае войны НАТО не имеет никакого значения, потому что у него нет стратегических сил, а война будет вестись ими. А то, что у НАТО есть, просто сотрут с лица земли еще в первый час, — заявил политолог.

По словам Кедми, блок НАТО, пытающийся оправдать своё существование необходимостью противостоять Москве, представляет большую опасность для США, а не для России. Армии союзников и РФ стоят слишком близко друг к другу, поэтому спровоцировать войну, по мнению эксперта, может любая «случайная глупость». Однако воевать с РФ придётся США, так как конкурировать с ней в стратегическом плане могут только американцы., сообщает «Экономика сегодня».

Политолог всерьёз предупреждает о рисках развязывания войны из-за «из-за глупости польского генерала или латышского комбата». В этом случае американцы должны будут защищать своих союзников.

Им нужны базы вблизи России, а не конфликт из-за глупости восточных европейцев, — резюмировал Кедми в интервью Iton TV.

Ранее Генштаб РФ предупредил о рисках страны, размещающие у себя ПРО США. Как заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, именно они рискуют стать первоочередными объектами поражения., писал News.ru.