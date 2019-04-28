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Украинский дезертир напился и подорвался на «своей же» мине, заявили в ЛНР 

Р-Спорт + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский военный после распития спиртного поссорился со сослуживцами и дезертировал, однако погиб, подорвавшись на мине, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко. Его выступление опубликовано на YouTube-канале News Front.
Филипоненко подчеркнул, что в ВСУ вышестоящему руководству потерю презентовали как "боевую", в результате якобы обстрела с позиций ЛНР.
"Стало известно, что ночью 26 апреля после ссоры между сослуживцами после употребления спиртных напитков рядовой Шевченко, военнослужащий восьмого батальона десятой отдельной горно-штурмовой бригады, попытался самовольно оставить расположение части в районе населенного пункта Трехизбенка. При передвижении вблизи позиций батальона солдат подорвался на мине, установленной ранее своими же сослуживцами, в результате чего получил осколочные ранения", — констатировал он.
Филипоненко добавил, что попытка дезеритирства произошла при приближении срока завершения пребывания в зоне Операции объединенных сил из-за подготовки бригады к плановой замене.
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Армия , Войска , Украина
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