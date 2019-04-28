Украинский дезертир напился и подорвался на «своей же» мине, заявили в ЛНР

Украинский военный после распития спиртного поссорился со сослуживцами и дезертировал, однако погиб, подорвавшись на мине, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко. Его выступление опубликовано на YouTube-канале News Front.

Филипоненко подчеркнул, что в ВСУ вышестоящему руководству потерю презентовали как "боевую", в результате якобы обстрела с позиций ЛНР.

"Стало известно, что ночью 26 апреля после ссоры между сослуживцами после употребления спиртных напитков рядовой Шевченко, военнослужащий восьмого батальона десятой отдельной горно-штурмовой бригады, попытался самовольно оставить расположение части в районе населенного пункта Трехизбенка. При передвижении вблизи позиций батальона солдат подорвался на мине, установленной ранее своими же сослуживцами, в результате чего получил осколочные ранения", — констатировал он.

Филипоненко добавил, что попытка дезеритирства произошла при приближении срока завершения пребывания в зоне Операции объединенных сил из-за подготовки бригады к плановой замене.