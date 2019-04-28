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Опубликованы кадры авиаудара по Триполи 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Twitter
В пятницу вечером по столице Ливии был нанесен авиаудар, сообщает Reuters, ссылаясь на местных жителей.
По их словам, они видели беспилотник, который, возможно, направлял ракеты, а потом услышали несколько громких взрывов.
В Сети была опубликована видеозапись с якобы авиаударом.
Ранее сообщалось, что в южных районах ливийской столицы Триполи идут тяжелые бои, в которых применяется авиация. Столкновения начались рядом со столичным аэропортом. Обе стороны военного конфликта применяют артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы.
Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после тог, как был убит Муаммар Каддафи. В настоящее время в стране царит двоевластие: на востоке правит избранный оппозиционный парламент, а в Триполи — созданное при поддержке ООН и ЕСправительство национального согласия.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Муаммар Каддафи , ООН , Reuters , Ливия
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