Опубликованы кадры авиаудара по Триполи

В пятницу вечером по столице Ливии был нанесен авиаудар, сообщает Reuters, ссылаясь на местных жителей.

По их словам, они видели беспилотник, который, возможно, направлял ракеты, а потом услышали несколько громких взрывов.

This is happening now in #Tripoli the capital of the so called #UN packed Government #GNA. #UNSMIL this is a no-gray zone area, weather you condem the #LNA assault on Tripoli and report it by name to the SC, or it is the time for you to leave for good. We demand no more tolerance! pic.twitter.com/rq1XupCEju— Mosadek Hobrara (@Mosadek_Hobrara) 27 апреля 2019 г. В Сети была опубликована видеозапись с якобы авиаударом.

Ранее сообщалось, что в южных районах ливийской столицы Триполи идут тяжелые бои, в которых применяется авиация. Столкновения начались рядом со столичным аэропортом. Обе стороны военного конфликта применяют артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы.