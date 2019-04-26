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В США заявили о несоответствии истребителя F-35 боевым требованиям 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Характеристики истребителя ВВС США F-35 не соответствуют требованиям боевой машины, заявили в управлении по подотчетности правительства США.
В нынешнем состоянии самолет не может выполнить столько миссий, сколько требуется боевыми задачами, говорится в исследовании на сайте ревизионного органа.
Сообщается, что из всех истребителей F-35, имеющихся на вооружении США, лишь 27% находятся в состоянии полной боевой готовности, а 52% способны только на выполнение одной боевой миссии. В счетной палате это объясняют нехваткой запасных частей F-35 и сложностью перемещения деталей по всему миру.
«Самолеты F-35 не могли летать почти 30% времени в период с мая по ноябрь 2018 года из-за нехватки запасных частей. Кроме того, министерство обороны имеет отставание в ремонте около 4,3 тыс. запасных частей. Министерство предпринимает шаги для решения этих проблем, таких как повышение надежности деталей. Тем не менее, оно не определило полностью действия, необходимые для устранения разрыва между требованиями боевых истребителей и эффективностью цепочки поставок», — сообщается в исследовании.
Кроме того, отмечают в управлении, существует проблема устаревания имеющихся на складах запчастей ввиду постоянной модернизации F-35. Так, 44% деталей оказались несовместимы с самолетами, приобретенными в последнее время корпусом морской пехоты.
Аудиторы подчеркивают, что для решения проблемы необходимо усовершенствовать логистическую сеть, без подробного плана развития которой «минобороны может быть не в состоянии поддержать расширяющийся флот». В докладе отмечается, что создание F-35 стало самой затратной программой вооружения США с прогнозируемыми эксплуатационными расходами более чем 1 трлн долларов.
Ранее в американской корпорации Lockheed Martin рассказали о технических проблемах при производстве самолетов F-35.
Главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец объяснял, чем российский многофункциональный истребитель Су-57 превосходит американские F-22 Raptor и F-35.
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Армия , Оружие , Сухой , Министерство обороны , Счетная палата , США
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