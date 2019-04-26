По всей форме: военные в США будут отчитываться о встречах с НЛО

США собираются обязать военнослужащих по форме отчитываться о замеченных неопознанных летающих объектах. В ВМС страны уже разрабатывают соответствующий документ. Такое нововведение в самих вооруженных силах объясняют участившимися сообщениями об обнаружении в небе над США «необъяснимых воздушных явлений».

ВМС США разрабатывают форму отчетности для пилотов, заметивших неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает телеканал CNN. Там отметили, что новая директива позволит систематизировать процесс сбора и анализа информации о необъяснимых явлениях.

Представитель ВМС уточнил, что военные не говорят о контактах с инопланетянами, но в последние годы довольно часто поступала информация о случаях вторжения неопознанных самолетов в воздушное пространство Соединенных Штатов. «В целях безопасности ВМС и ВВС США расследуют каждый из этих случаев», — пояснил собеседник телеканала.

Как сообщили в Politico, в отчетах будет использоваться термин не «неопознанный летающий объект» (UFO), а «необъяснимое воздушное явление» (UAP).

Собеседник издания уверен, что новая система предоставит возможность проанализировать весь имеющийся объем информации по данному вопросу.

Действительно, в последнее время сообщения, что в небе над США заметили нечто похожее на НЛО, появляются довольно часто. Причем в большинстве случаев такие инциденты имеют место в районах военных баз. В конце прошлого года с необъяснимым явлением столкнулись жители штата Огайо, сообщал Express.

Один из очевидцев снял видео в районе местной военной базы. На кадрах заметен треугольный летающий объект. Автор ролика пояснил, что «объект облетел окрестности минимум три раза», но рассмотреть светящийся летательный аппарат было сложно из-за его сильной яркости.

Большинство пользователей соцсетей предположили, что увиденное может быть результатом опытов, проводимых военными. Другие обратили внимание на форму и огни объекта. Они выразили мнение, что очевидец запечатлел мифический американский стратегический разведчик TR-3B, способный совершать суборбитальные полеты на гиперзвуковых скоростях с использованием стелс-технологии.

В ноябре прошлого года другой американец снял на видео огни в небе над национальным побережьем в Северной Каролине. Ролик он опубликовал на сайте YouTube, предположив, что увиденное — это и есть НЛО. Мужчина рассказал, что в тот момент был на рыбалке. Около девяти часов вечера, по его словам, он заметил яркий неподвижный огонек в небе. В течение часа объект менял степень яркости, при этом рядом с ним несколько раз мелькали и другие огни. В какой-то момент этот свет на полчаса потух, а потом снова загорелся.

«Когда он снова появился, он становился то ярче, то тусклее, а количество огней росло до четырех, однако в целом он не двигался с места», — сказал автор ролика.

Впрочем, пользователи Сети предположили, что американец запечатлел всего лишь шаровые молнии или огни самолета. Некоторые выдвинули версию о горении газового факела на нефтяной вышке.

Необъяснимое явление произошло также в августе 2017 года в небе над военной базой на юге Невады. Уфологи заявили, что пришельцы постоянно совершают полеты над знаменитой Зоной-51.

На видеозаписи, которая и вызвала обсуждения, видно, как странный объект обтекаемой формы пролетает над территорией, на которой, по некотором данным, разрабатывается все секретное оружие и новейшие летательные аппараты США. При этом предполагаемый НЛО не был похож на классическую «летающую тарелку». Кстати, во время полета объект не издавал ни звука.

Американские правительство довольно серьезно относится к вопросам исследования НЛО. В конце 2017 года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что в период с 2007 по 2012 год министерство обороны США проводило соответствующую программу, на которую потратило несколько десятков миллионов долларов.

Программа изучения аэрокосмической угрозы, подразумевавшая наблюдение за НЛО, не афишировалась Пентагоном. В ее рамках проходили исследования летающих объектов, движение которых не вписывалось в общеизвестные законы физики. Специалисты, в частности, изучали овальный летательный аппарат, который в 2004 году у берегов Калифорнии преследовали два истребителя F/A-18F ВМС США.

Проект был запущен после заявления основателя компании Bigelow Aerospace Боба Бигелоу о том, что Землю посещают инопланетяне. В необходимости реализации этой программы он убедил сенатора-демократа Гарри Рейда. Официальной причиной закрытия программы является «экономия бюджетных средств».

Впрочем, изучением НЛО интересуются не только Соединенные Штаты.

В январе 2016 года Центральное разведывательное управление ( ЦРУ ) США рассекретило сотни документов о наблюдениях НЛО по всему миру, в частности в Германии, Бельгийском Конго (колония существовала до 1960 года) и СССР.

По данным The Mirror, эти документы подводят итоги расследований агентства на тему НЛО вплоть до 1978 года. Значительная часть архивных материалов посвящена наблюдениям конца 1940-х и 1950-х годов. В документах от 1952 года содержится информация о летающих объектах, которые были замечены на востоке Германии, над Испанией, на севере Африки и над урановыми рудниками в Бельгийском Конго.