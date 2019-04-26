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«Бумеранг» задумали усилить «Кинжалом» 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Возможность оснащения перспективной колесной платформы «Бумеранг» дистанционно-управляемым боевым 57-миллиметровым боевым модулем «Кинжал» зависит от интересов заказчика, сообщил РИА Новости гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.
«По массогабаритным и другим характеристикам "Кинжал" может быть установлен на "Бумеранг". После того, как модуль пройдет все испытания и будет принят на вооружение, заказчик решит, куда его поставить», — сказал менеджер.
В январе прошлого года в Instagram «Военно-промышленной компании» были опубликованы первые фотографии интерьера перспективной российской колесной платформы «Бумеранг».
Модуль «Кинжал» с 57-миллиметровой пушкой и ракетами «Атака» получил перспективную боевую машину пехоты Т-15 «Армата». Данная техника была впервые показана в августе 2018 года.
Впервые «Бумеранг» широкой публике показали в апреле 2015 года. Начало серийных поставок машины запланировано на 2019 год. На базе платформы возможно создание, в частности, бронетранспортера, колесной боевой машины пехоты и машины с тяжелым вооружением.
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Армия , Войска , Оружие , Александр Красовицкий , ВПК , РИА Новости
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