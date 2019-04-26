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Салют на Урале в честь Дня Победы дадут «Зоси» 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шесть раритетных орудий ЗИС-3, применявшиеся на фронтах Великой Отечественной войны, обеспечат праздничный салют 9 мая в столице Урала — Екатеринбурге.
Противотанковые пушки выпущены в 1942 году. Военнослужащие Центрального военного округа проверили исправность техники, отработали взаимодействие расчётов и синхронность залпов на полигоне.
Жители города увидят в День Победы 30 залпов. Выстрелы начнут греметь в 22:30 по местному времени. Небо над Екатеринбургом раскрасит и фейерверк из 600 зарядов типа «Фиалка», «Вега» и «Ассоль», передаёт официальный сайт Минобороны.
76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 — самое массовое орудие в истории артиллерии. Бойцы ласково называли её «Зося» за простоту, послушность и надёжность, а гитлеровцы — «трещоткой» за высокий темп огня и характерный звук выстрела.
Ранее News.ru сообщал, что аналитики составили рейтинг российских городов с самыми красочными салютами и парадами на День Победы. В десятку лучших попали Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Тула, Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск.
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Армия , Оружие , Екатеринбург
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