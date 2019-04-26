Салют на Урале в честь Дня Победы дадут «Зоси»

Шесть раритетных орудий ЗИС-3, применявшиеся на фронтах Великой Отечественной войны, обеспечат праздничный салют 9 мая в столице Урала — Екатеринбурге

Противотанковые пушки выпущены в 1942 году. Военнослужащие Центрального военного округа проверили исправность техники, отработали взаимодействие расчётов и синхронность залпов на полигоне.

Жители города увидят в День Победы 30 залпов. Выстрелы начнут греметь в 22:30 по местному времени. Небо над Екатеринбургом раскрасит и фейерверк из 600 зарядов типа «Фиалка», «Вега» и «Ассоль», передаёт официальный сайт Минобороны.

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 — самое массовое орудие в истории артиллерии. Бойцы ласково называли её «Зося» за простоту, послушность и надёжность, а гитлеровцы — «трещоткой» за высокий темп огня и характерный звук выстрела.

Ранее News.ru сообщал, что аналитики составили рейтинг российских городов с самыми красочными салютами и парадами на День Победы. В десятку лучших попали Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Тула, Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск.