Российский самолет совершил наблюдательный полет над военными базами США

Российский самолет Ту-214ОН совершил наблюдательный полет над американскими военными объектами в рамках Договора по открытому небу, сообщил источник.

Специалисты осмотрели военную базу Форт Силл в Оклахоме, где находятся ЗКР Patriot и комплекс ПРО THAAD, и авиабазу Дайс в Техасе, на которой базируются стратегические бомбардировщики B-1B, передают «Вести».

Как пишет «Российская газета», маршрут Ту-214ОН прошел также через базу Уайт Сендс, где испытывают перспективные военные разработки, и национальную ядерную лабораторию Сандия, где разрабатывают гиперзвуковое оружие. Кроме того, самолет пролетел над авиабазой Киртленд, на которой имеется ядерное оружие. Финальной точкой стал завод химического оружия в Пуэбло. Затем самолет взял курс на авиабазу Национальной гвардии Роузенкранс, откуда стартовал полет.

Сообщается, что 26 апреля около 20.30 мск Ту-214ОН пролетит над штатами Колорадо и Небраска, чтобы сфотографировать гору Шайенн, в которой укрыт командный центр воздушно-космической обороны США, а также базу стратегической авиации США Оффутт, где базируются дальние разведчики RC-135 и командный пункт ядерных сил США. Отмечается, что российский самолет-разведчик имеет принципиально новые возможности.

Напомним, Ту-214ОН проведет наблюдательные полеты над территорией США с 22 по 27 апреля.

В марте самолет Ту-154М ЛК-1 Военно-космических сил России провел наблюдательный полет над военными базами и объектами на западе США.