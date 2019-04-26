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Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News со ссылкой на местный военный источник.
Атака была произведена в ответ на нападения джихадистов на город Латакия 25 апреля с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», пишет издание. Ракетному обстрелу подвергся и город Слунфе, расположенный на северо-востоке провинции Латакия. Кроме того, террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим.
Ранее в апреле российские самолеты нанесли удар по позициям боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») в сирийской провинции Алеппо. Атака стала ответом на недавние нападения ХТШ, в результате которых погибли 19 сирийских солдат и более 15 мирных жителей.
15 апреля боевики ХТШ дважды за сутки атаковали Алеппо. Исламисты использовали РСЗО «Град». С их помощью они обстреляли район Джумейя, нанеся серьезный ущерб зданиям.
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Армия , Видео , В мире , Войска , Джебхат ан-Нусра , Сирия
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