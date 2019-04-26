Названа главная особенность подлодки «Белгород»

Об этом известный военный экперт заявил в эфире радио "Спутник". Он отметил особенности винтов субмарины, которые на всех снимках зачехлены. У них особая конструкция, которая и обеспечивает и ход, и малошумность.

"Винты — одна из очень серьезных фишек подводной лодки "Белгород", — заявил Виктор Баранец.

Рассказал эксперт и об особенностях беспилотника "Посейдон". У него нет ограничения по дальности. Это первое. Второе: аппарат имеет огромную скорость — 200 километров в час. На сегодняшний день в мире просто нет подобных противоторпед, которые могли бы настичь такой беспилотник. Нет в мире и ни одного аппарата, который может идти на глубине одного километра и подбираться к цели незаметно.

— Россия получит такое оружие, которого нет ни у одной страны мира. Я говорил со специалистами и спрашивал у них, через сколько лет продвинутые американцы смогут найти "противоядие" "Посейдону"? И мне ответили, что по самым скромным подсчетам им потребуется 50 лет, — сказал Виктор Баранец.

"РГ" уже писала об оценках зарубежных экспертов подлодки "Белгород". Кайл Мизоками в статье, опубликованной в американском издании Popular Mechanics, отмечает, что новая подлодка, а ее длина — около 184 метров, превосходит по водоизмещению даже линкоры времен Первой мировой войны и может погружаться на глубину до 500 метров. Ее водоизмещение более чем на 50 процентов превосходит американские подводные лодки класса Ohio.

"Белгород" при этом не несет баллистические ракеты, он будет использоваться в качестве носителя других подводных судов, в частности, мини-субмарин "Лошарик" и беспилотников "Посейдон". Новая субмарина сможет взять сразу шесть беспилотников.

Еще один эксперт Х. И. Саттон на портале Covert Shores заявил, что истинное назначение "Белгорода" пока остается загадкой. Но отметил, что Россия более успешна, чем США, в защите своих новейших подлодок от нежелательного внимания камер.