В Японию перебрасывается новейший ударный десантный корабль США

Командование ВМС США официально уведомило министерство обороны Японии о предстоящем размещении на военно-морской базе Сасебо на юго-западном японском острове Кюсю новейшего ударного десантного корабля America. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на военное ведомство страны.

Корабль America способен нести многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-35B, транспортные конвертопланы Osprey, вертолеты и контингент морской пехоты численностью до 1,7 тыс. человек. Командование ВМС США уведомило, что America заменит на базе Сасебо универсальный десантный корабль Wasp. Предполагается, что он будет отправлен в США на профилактику и техническое переоснащение. В Соединенные Штаты на ремонт будет переброшен и один из ракетных эсминцев, оснащенных многоцелевой системой слежения и наведения Aegis. Таким образом пока в Японии будут базироваться не 12, а 11 американских кораблей с таким комплексом ПРО.

Переброска корабля America водоизмещением 44 тыс. тонн, длиной почти 260 метров и с характеристиками легкого авианосца, по мнению газеты "Джапан таймс", призвана укрепить военно-морскую группировку США в водах Дальнего Востока и усилить военное давление на Китай. В Японии в течение всего послевоенного периода базируется 7-й флот США. В его распоряжении — до 70 кораблей различного типа и до 300 самолетов. Это крупнейший американский флот передового базирования.