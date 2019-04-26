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Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей «Тигр» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Испытания нового поколения российских бронеавтомобилей "Тигр" — "Тигр-Next" (ранее известен как "Атлет") начнутся в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
"Работы по бронеавтомобилю "Тигр-Next" продвигаются в соответствии с утвержденным графиком. Испытания машины начнутся после Форума "Армия-2019". Сначала это будут предварительные испытания. После проведения предварительных испытаний, доработки образца по их результатам, можно будет приступать к государственным испытаниям", — сказал он.
Ранее Красовицкий рассказывал журналистам, что новая машина будет обладать повышенной баллистической и противоминной защищённостью по сравнению с "Тигром". Кроме того, грузоподъёмность машины будет увеличена до двух тонн.
Бронеавтомобили "Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от шести до десяти человек, включая водителя, или до 1,2 тонны груза.
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Армия , Оружие , Александр Красовицкий , ВПК , РИА Новости
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