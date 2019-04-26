В Минобороны рассказали, что ждет гостей форума «Армия-2019»

О планах по организации международного форума рассказали на заседании Коллегии Минобороны России

Москве сегодня прошла заседание Коллегии Минобороны РФ , в ходе которого начальник врид начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий военного ведомства генерал-майор Андрей Гончаров рассказал о нововведениях форума «Армия-2019» в этом году.

По его словам, в перевозках посетителей до места проведения форума будет задействовано более 200 автобусов.

«В рамках транспортного обеспечения Форума на линиях 11 маршрутов спланирован выход 135 городских пассажирских автобусов и 70 автобусов Минобороны России», — сообщил Гончаров.

Кроме того, значительно будет расширена экспозиция форума. Так по его словам, посетителям будет представлена выставка, посвященной 70-летию со дня первого испытания советского атомного заряда, а также экспозиция, посвященная 60-летию РВСН и 100-летию военно-политических органов.

На подмосковном аэродроме Кубинка тематическая экспозиция о действии российской военной группировки в Сирии, экспозиция натурных образцов современных и перспективных беспилотников, а также экспозиция ретро-авиатехники.

Ранее Шойгу назвал количество участников юбилейного форума «Армия-2019».