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В Минобороны рассказали, что ждет гостей форума «Армия-2019» 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
О планах по организации международного форума рассказали на заседании Коллегии Минобороны России.
В Москве сегодня прошла заседание Коллегии Минобороны РФ, в ходе которого начальник врид начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий военного ведомства генерал-майор Андрей Гончаров рассказал о нововведениях форума «Армия-2019» в этом году.
По его словам, в перевозках посетителей до места проведения форума будет задействовано более 200 автобусов.
«В рамках транспортного обеспечения Форума на линиях 11 маршрутов спланирован выход 135 городских пассажирских автобусов и 70 автобусов Минобороны России», — сообщил Гончаров.
Кроме того, значительно будет расширена экспозиция форума. Так по его словам, посетителям будет представлена выставка, посвященной 70-летию со дня первого испытания советского атомного заряда, а также экспозиция, посвященная 60-летию РВСН и 100-летию военно-политических органов.
На подмосковном аэродроме Кубинка тематическая экспозиция о действии российской военной группировки в Сирии, экспозиция натурных образцов современных и перспективных беспилотников, а также экспозиция ретро-авиатехники.
Ранее Шойгу назвал количество участников юбилейного форума «Армия-2019».
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Армия , Оружие , Андрей Гончаров , Министерство обороны , РВСН
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