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Шаманов опроверг сообщения о замене погон десантников 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, командовавший ранее ВДВ, прокомментировал сообщения СМИ о замене цвета погон у десантников.
«Все десантники, включая и курсантов, на повседневной и парадной форме продолжают носить на плечах легендарные погоны голубого цвета, голубые береты и тельняшки — прославленные символы гвардейских Воздушно-десантных войск», — приводит РИА Новости слова Шаманова.
Он отметил, что никаких решений об отмене беретов и погон в ВДВ «нет и не планируется».
СМИ сообщали, что курсанты Рязанского училища ВДВ якобы сорвали свои погоны в знак протеста против отмены голубых погон.
«Всё это больше похоже на какую-то провокацию. Могу сказать вам однозначно: бывших десантников не бывает. Как и то, что настоящие десантники никогда своими погонами не разбрасываются», — отметил Шаманов.
Ранее сообщалось, что в Воздушно-десантные войска России в 2019 году планируется поставить около 300 единиц вооружения, а также военной и специальной техники.
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Комментарии
Армия , Войска , Владимир Шаманов , Госдума , РИА Новости
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