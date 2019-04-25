Шаманов опроверг сообщения о замене погон десантников

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов , командовавший ранее ВДВ, прокомментировал сообщения СМИ о замене цвета погон у десантников.

«Все десантники, включая и курсантов, на повседневной и парадной форме продолжают носить на плечах легендарные погоны голубого цвета, голубые береты и тельняшки — прославленные символы гвардейских Воздушно-десантных войск», — приводит РИА Новости слова Шаманова.

Он отметил, что никаких решений об отмене беретов и погон в ВДВ «нет и не планируется».

СМИ сообщали, что курсанты Рязанского училища ВДВ якобы сорвали свои погоны в знак протеста против отмены голубых погон.

«Всё это больше похоже на какую-то провокацию. Могу сказать вам однозначно: бывших десантников не бывает. Как и то, что настоящие десантники никогда своими погонами не разбрасываются», — отметил Шаманов.

Ранее сообщалось, что в Воздушно-десантные войска России в 2019 году планируется поставить около 300 единиц вооружения, а также военной и специальной техники.