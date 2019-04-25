Первый храмовый комплекс из мечети и церкви появится в воинской части Чечни

В четверг Золотов прибыл с рабочей поездкой в Чечню, проверил организацию служебно-боевой деятельности подразделений, расположенных в Грозном, и встретился с Кадыровым. В церемонии закладки капсулы участвовали также архиепископ Грозненский и Махачкалинский Варлаам и муфтий Чеченской республики Салах-Хаджи Меджидов.

"Впервые в истории войск реализуется проект по созданию храмового комплекса, включающего в себя православный храм и мечеть. Убежден, что будущий комплекс станет просветительским центром, объединяющим православие и ислам, способствующим духовно-нравственному воспитанию нынешних и подрастающих защитников отечества. Хочу от всей души поблагодарить всех, кто принимает участие в реализации данного проекта, за искреннюю поддержку и помощь", — заявил Золотов.

Кадыров подчеркнул, что комплекс станет "символом единения народов и традиционных" для РФ религий. "Враги России пытаются вызвать внутренние конфликты между мусульманами и христианами. Они ненавидят ислам и христианство. У них ничего не получится. Ислам — религия мира, она призывает к уважению всего человечества", — отметил он.

Кадыров поблагодарил главу Росгвардии за постоянное внимание к проблемам, семейным и бытовым нуждам личного состава 46-й бригады. По его словам, это "отлично обученные воины, которые по приказу командования готовы приступить к выполнению самых сложных задач в любой точке мира".

Как сообщила пресс-служба Росгвардии, по проекту в центральной части между храмами планируется поместить объединяющий памятный знак — камень с изречениями из Корана и Евангелия. Внешний облик православного храма будет выполнен в традициях Владимирско-Суздальской архитектуры. Мечеть будет построена в византийско-турецкой традиции. Храмы будут схожи в пропорциях и идентичны по размерам: площадью 12 на 16 метров, высотой 25 метров. Планируется, что единовременно каждый из них будет вмещать до 200 человек.

Финансирование проекта осуществляет Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Открытие храмового комплекса планируется к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.