Почему курсанты-десантники устроили акцию протеста в легендарном училище

Событие в армии из ряда вон выходящее — курсанты Рязанского гвардейского высшего военного десантного командного училища (РГВВДКУ) устроили акцию коллективного протеста. А ведь за подобное предусмотрены серьезные дисциплинарные взыскания как для участников, так и для их командиров. Что случилось — и насколько обоснованно столь бурное возмущение десантников?

Поводом для демарша курсантов послужило распоряжение командования об отмене голубых погон с буковкой «К» на полевой (камуфлированной) форме одежды. Эти самые «запретные» погоны будущие офицеры тайком выложили у подножия памятника генерала армии Героя Советского Союза Василия Маргелова, имя которого носит училище — легендарного командующего ВДВ, чьими стараниями и были получены десантниками голубые погоны, тельняшки и береты.

Десантники особенно ревностно относятся к символам ВДВ и, не в обиду прочим войскам, готовы насмерть стоять не только за право носить девиз «Никто кроме нас!», но и традиционные для десантников атрибуты военной формы. Берет, тельняшка, погоны голубого цвета (знаки «Гвардия» и «Парашютист» на груди) — это святое, их еще и заслужить надо, при поступлении в РГВВДКУ они «автоматом» со склада не выдаются. Как минимум три прыжка с парашютом нужно совершить, пройти через полевой выход, изнурительные марш-броски и прочие испытания. И чем старше курсант, тем больше на нем голубого цвета, как принадлежности к ВДВ. Выпускные курсы вообще щеголяют в повседневной форме синего цвета (как парадная форма у офицеров) с тельняшками на груди.

Курсанты-десантники из Рязани даже умудрились сохранить голубые погоны на камуфлированной форме, которую они надевают как в самом училище, так и на некоторых полевых занятиях. Подобной «вольности» не могут себе позволить курсанты и слушатели любого другого высшего военного учебного заведения в России , которым на полевой форме на плечах предусмотрены накладные фальшпогоны камуфлированного или зеленого цвета на «липучке». Это правило, согласно приказу министра обороны, распространяется на всех, но в десантном училище закрывали на это глаза и курсанты продолжали щеголять в голубых «пеположенных» погонах. Оказалось, что до поры до времени.

Две недели назад курсантам объявили о необходимости соблюдения уставной формы одежды и потребовали спороть голубые погоны с камуфляжа, заменив их на стандартные фальшпогоны, предусмотренные в российской армии. Многим «нововведение» пришлось не по душе и курсанты затеяли «погонную забастовку», продолжая носить голубые «маргеловские» погоны. Начальство по началу дисциплинарных мер не принимало и отделывалось разъяснительной работой. С учетом того, что почти сто процентов командиров учебных подразделений сами являются выпускниками РГВВДКУ, эта «работа» проводилась без особой активности. Пока на днях не последовало жесткое распоряжение командования училища, обязанному выполнить распоряжение Минобороны , погоны с камуфлированной формы снять.

В армии приказ — основа всей службы, поэтому прекословить было бесполезно, голубые погоны заменили на камуфлированные. А вот внутренний протест остался, что и группа курсантов решилась на коллективную акцию и выложила сняты погоны к памятнику Маргелову.

Телекомпания Город / YouTube

«Снимая с нас погоны, вы хороните память! Прости нас, Василий Филиппович!», — написали курсанты на погонах.

При этом никто из участников этого своеобразного флэшмоба не стал афишировать свою личность, зная о возможном наказании за проявление коллективного протеста.

«Ситуация двоякая, тут могут быть разные точки зрения, — считает экс-командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады ВДВ Николай Никульников. — С одной стороны, для курсанта десантного училища снять голубые погоны можно назвать позором, наказанием за серьезное нарушение или преступление. Все мы, выпускники РВВДКУ эти погоны носили с особой гордостью. Да и пройтись по Рязани в погонах нашего училища было очень престижно, в отличие от тех же курсантов тогдашних автомобильного училища или связи, у которых погоны были черного цвета. Впрочем, и форма одежды тогда, как парадная, так и повседневная, «хабэ» или «пэша», предполагали обязательное ношение на них погон голубого цвета, даже на полевых занятиях. Исключение составляла лишь форма для тактико-специального обучения, когда пришивать погоны на маскхалаты было просто нелепо.

В армии ношение любой формы одежды регламентируется приказами министра обороны и определяется на каждый день командиром части или училища в зависимости от выполняемых задач. И здесь, во время занятий в поле, при совершении парашютных прыжков и прочих действий в условиях приближенных к боевым, погоны совершенно ни к чему. Есть уставная форма одежды, в том числе и полевая, которую необходимо соблюдать. Другой аспект — исключение из правил именно для курсантов— десантников, но здесь необходим соответствующий приказ министра обороны по конкретному училищу. Подобного за всю службу не припомню. В армии ведь как — пусть безобразно, но однообразно».

В самом РГВВДКУ особого повода для беспокойства с «возложением» погон к памятнику В. Ф. Маргелова не видят.

«Во-первых, погоны с курсантов никто насильно не срывал и не срезал. Во-вторых, был доведен приказ со ссылкой на министра обороны, проведена разъяснительная работа и большинство курсантов спокойно на это отреагировали. В-третьих, голубые погоны для ношения на иных видах формах одежды, в том числе парадной и повседневной, никто не отменял. Непонятна сама причина возникшего ажиотажа, которая привела к повышенному вниманию к училищу, которое в отличии от многих других сохранило свое прежнее, историческое, название, к которому добавилось почетное звание «Гвардейское», а само училище носит имя генерала армии Василия Филипповича Маргелова», — рассказал газете ВЗГЛЯД в РГВВДКУ.

«У каждой военной формы есть свои атрибуты, соответствующие выполняемым задачам, — говорят в самом штабе ВДВ. — Полевая форма ношение голубых погон в десантных войсках не предусматривает, даже в училище. Особенно это касается ВКПО — всесезонного комплекта полевой одежды, так называемой «капусты» с использованием принципа многослойности, в которую входит 23 предмета одежды, в том числе три пары обуви. Пришитые погоны яркого цвета демаскируют бойца на поле боя, а, например, прорезиненная куртка от прокалывания иголкой потеряет свои влагозащитные свойства. Если брать так называемый камуфляж, то во время полевых занятий погоны на нем будут еще и мешать амуниции, надеваемой десантником.

Еще один нюанс — погоны на полевой форме грязнятся гораздо быстрее, что особенно бросается в глаза на их голубом фоне и желтых полосках. Если вспомнить исторический опыт, то русско-японская война 1904-1905 годов привела к смене формы одежды русской армии, когда белые кителя с цветными погонами были заменены на цвет хаки, как более маскирующий. А нынешние традиционные погоны для курсантов остались в неизменном виде, когда они пригодны как к занятиям в аудиториях, выходах в город в увольнение, так и для парадов. Вот тогда от них глаз не оторвать».

Если вспомнить еще немного истории, то полевая форма советских офицеров ВДВ однотонного зеленого цвета предусматривала погоны с голубым кантом, а на голове красовалась фуражка с черным, а не золотистым тренчиком, но тоже с голубым околышем. Уже через несколько лет войны в Афганистане полевую форму заменили на «эксперименталку» с тканевыми погонами со звездочками зеленого цвета. Головным убором стала защитного же цвета кепка, которую в войсках почему-то прозвали «пидоркой» и предпочитали выходить в рейды в шляпе-туркестанке. С тех пор в полевой форме никакая цветовая гамма кроме защитной не присутствовала.

Теперь и курсантов-десантников подогнали под единые стандарт. Погоны с полевой формы они теперь будут хранить лишь в каптерке — на память.