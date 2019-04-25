Минобороны отреагировало на бойкот новых погон курсантами ВДВ

Минобороны России опровергло информацию об отмене ношения на одежде курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) погон традиционного небесно-голубого цвета, сообщает рязанское сетевое издание YA62.RU со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций министерства.

В ведомстве заявили, что курсанты РВВДКУ продолжают носить голубые погоны на повседневной и парадной формах одежды. Изменения коснулись только полевой формы, на которой в соответствии с требованиями необходимо носить камуфлированные погоны.

«Везде и всегда, как при выполнении учебно-боевых задач, так и в настоящей боевой обстановке, погоны на военной форме одежды были защитного цвета. Это правило существует не для обезличивания военнослужащих, а для сохранения их жизни на поле боя», — пояснили в департаменте.

Так в Минобороны отреагировали на информацию об акции курсантов училища, которые 24 апреля сложили погоны нового образца у памятника генералу Василию Маргелову, протестуя против изменения их традиционного цвета с небесно-голубого на зеленый. Они считают, что такая реформа является нарушением сложившихся в ВДВ традиций, а один из курсантов на условиях анонимности заявил журналистам, что никто, кроме Маргелова, не вправе снять с них погоны.

РВВДКУ считается элитным военным училищем, в нем обучаются в том числе иностранные специалисты. В ноябре 2018 года училище отметило 100-летие со дня своего образования в качестве Первых рязанских пехотных курсов красных командиров.