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Минобороны КНДР назвало величайшую ошибку США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Попытки США поставить КНДР на колени посредством санкций обернутся неудачей, заявил министр обороны Северной Кореи Но Гван Чхольэ.
«Если им кажется, что какими-то санкциями они смогут поставить нас на колени, то это будет величайшей ошибкой с их стороны. Следует иметь в виду, что санкции — это плохой помощник в решении проблем», — передает ТАСС слова министра
Глава минобороны КНДР заявил, что Пхеньян твердо намерен предотвратить войну на Корейском полуострове, обеспечив мирное сосуществование в регионе.
«Данные соглашения (между КНДР и Южной Кореей и совместное заявление США и КНДР) исторического значения содержат твёрдую решимость предпринять реальные шаги по снятию угрозы войны, создав на постоянной основе систему мира, открыть мирную эпоху на Корейском полуострове, где больше не было бы войн», — сказал Гван Чхоль.
Как отметил министр, КНДР будет строго следовать положениям декларации КНДР и Южной Кореи и совместного заявления США и КНДР.
Напомним, февральский саммит между лидерами Вашингтоном и Пхеньяном в Ханое завершился безрезультатно, так как президент США Дональд Трамп пытался убедить главу КНДР Ким Чен Ына отдать Вашингтону ядерное оружие.
После этого в Пхеньяне заявили, что рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров с США о ядерном разоружении. Трамп, в свою очередь, не исключил введения новых санкций против КНДР.
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Армия , Войска , Чен Ким , Дональд Трамп , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , КНДР , Пхеньян , США
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