Россия и Китай решили провести учения по ПРО

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России состоятся совместные с Китаем командно-штабные учения по противоракетной обороне, сообщил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян. Гоцян отметил, что консультации по подготовке учений состоялись в апреле в Пекине, передает ТАСС. «Согласно достигнутому Китаем и Россией консенсусу, Третьи компьютерные командно-штабные учения по ПРО пройдут в этом году в РФ», — сказал представитель ведомства. Последние совместные учения российских и китайских военных проходили в рамках маневров «Восток — 2018».