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Россия и Китай решили провести учения по ПРО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Public domain
В России состоятся совместные с Китаем командно-штабные учения по противоракетной обороне, сообщил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян.
Гоцян отметил, что консультации по подготовке учений состоялись в апреле в Пекине, передает ТАСС.
«Согласно достигнутому Китаем и Россией консенсусу, Третьи компьютерные командно-штабные учения по ПРО пройдут в этом году в РФ», — сказал представитель ведомства.
Последние совместные учения российских и китайских военных проходили в рамках маневров «Восток — 2018».
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Армия , Войска , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Китай
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