США могут расширить свою группировку в Центральной и Южной Америке с 20 тысяч до 40 тысяч военнослужащих, заявил в четверг начальник ГРУ Генштаба Вооруженных Сил РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
"Несмотря на отсутствие в Латинской Америке прямых военных угроз для безопасности Соединенных Штатов, Вашингтон поддерживает здесь значительное военное присутствие. Объединенным командованием вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америке развернута группировка общей численностью до 20 тысяч военнослужащих. В угрожаемый период намечено ее увеличение до 40 тысяч человек", — сказал Костюков на конференции по безопасности в Москве.