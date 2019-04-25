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США могут удвоить группировку в Южной Америке, заявили в ГРУ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
США могут расширить свою группировку в Центральной и Южной Америке с 20 тысяч до 40 тысяч военнослужащих, заявил в четверг начальник ГРУ Генштаба Вооруженных Сил РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
"Несмотря на отсутствие в Латинской Америке прямых военных угроз для безопасности Соединенных Штатов, Вашингтон поддерживает здесь значительное военное присутствие. Объединенным командованием вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америке развернута группировка общей численностью до 20 тысяч военнослужащих. В угрожаемый период намечено ее увеличение до 40 тысяч человек", — сказал Костюков на конференции по безопасности в Москве.
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Армия , Войска , Генштаб , ГРУ , США
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