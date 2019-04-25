В Минобороны раскрыли секреты подготовки парада Победы

Как живут участники шествия, кто будет в роте почетного караула и сколько запасных самолетов стоят в Кубинке рассказал начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

Парад на Красной площади всегда вызывает чувство гордости за страну и ее Вооруженные силы. Но парад — это не только дань памяти и демонстрация военной мощи. Это еще и большая работа по его подготовке. О том, как она проходит, сколько привлекается сил и средств, как размещены и обеспечены участники парада, а также о некоторых сюрпризах парада 2019 года, «Армейскому стандарту» рассказал начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

— Владимир Викторович, когда обычно начинается подготовка к параду?

— Я вам так скажу — подготовка к следующему параду начинается тогда, когда крайний военнослужащий, крайняя единица техника выходят с Красной площади после парада. Мы сразу начинаем анализировать прошедший парад, делаем выводы, определяем направления дальнейших действий.

Состав парадного расчета в этом году — 13 тысяч 690 человек. От Минобороны России — 11 тысяч 735 человек, в том числе пешая колонна — 10 тысяч 188 человек, сводный военный оркестр 900 человек, механизированная колонна — 434 человек, летный состав — 173 человека, салютные орудийные расчеты — 40 человек. В механизированной колонне — 155 единиц техники. От Минобороны — 139. А всего с учетом запасных привлекается 218 различных машин.

Парадный строй авиации — 74 аппарата основных и 36 запасных.

У нас будет две «коробки» представительниц прекрасного пола. В прошлом году, если помните, костюмы были полностью белые. В этом году добавится синий цвет и цвет морской волны. Сейчас, кстати, решается вопрос по роте почетного караула. Там тоже будут девушки привлекаться. Можно сказать, новинка этого года.

О других секретах парада — читайте в «Армейском стандарте».