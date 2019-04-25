«По стандартам НАТО»: СМИ опубликовали «военную доктрину» Зеленского

Украинское издание «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Владимира Зеленского . По данным портала, документ в руки журналистов передал советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны.

«Мы обеспечим объединенное руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами — членами НАТО», — говорится в самом начале документа.

В доктрине отмечено, что Украине противостоит враг с более многочисленной и лучше материально оснащённой армией. Поэтому противостоять ей будет «профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО».

«Армия будет усилена резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны», — отмечено в документе.

Подчёркивается, что руководить украинскими подразделениями будут офицеры, которые заботятся о жизни солдата и умеют одерживать победы.

«Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу», — говорится в доктрине.

В документе также прописана схема распределения финансов, согласно которой 50% выделяемых средств будет направлено на содержание Вооружённых сил, 30% — на их перевооружение, еще 20% — на подготовку.

«Никто не будет зарабатывать на армии», — отмечено в доктрине.

В документе также говорится о том, что украинская армия получит современное высокотехнологичное оружие. При этом приоритет отдаётся перевооружению подразделений разведки, противовоздушной обороны, связи и радиоэлектронной борьбы.