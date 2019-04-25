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«По стандартам НАТО»: СМИ опубликовали «военную доктрину» Зеленского 

Рамблер + ещё 12 47 минут назад
Фото: Reuters
Украинское издание «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Владимира Зеленского. По данным портала, документ в руки журналистов передал советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны.
«Мы обеспечим объединенное руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами — членами НАТО», — говорится в самом начале документа.
В доктрине отмечено, что Украине противостоит враг с более многочисленной и лучше материально оснащённой армией. Поэтому противостоять ей будет «профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО».
«Армия будет усилена резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны», — отмечено в документе.
Подчёркивается, что руководить украинскими подразделениями будут офицеры, которые заботятся о жизни солдата и умеют одерживать победы.
«Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу», — говорится в доктрине.
В документе также прописана схема распределения финансов, согласно которой 50% выделяемых средств будет направлено на содержание Вооружённых сил, 30% — на их перевооружение, еще 20% — на подготовку.
«Никто не будет зарабатывать на армии», — отмечено в доктрине.
В документе также говорится о том, что украинская армия получит современное высокотехнологичное оружие. При этом приоритет отдаётся перевооружению подразделений разведки, противовоздушной обороны, связи и радиоэлектронной борьбы.
Комментарии1
Армия , В мире , Войска , Украина , Владимир Зеленский , НАТО
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