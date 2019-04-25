В международном учении «Селенга-2019», которое состоится в Монголии планируется участие авиации ВВО

Стороны пришли к соглашению о возможности участия в активной фазе учения боевой авиации Восточного военного округа.

Стороны пришли к соглашению о возможности участия в активной фазе учения боевой авиации Восточного военного округа. Затем офицеры обсудили возможности одного из аэродромов на территории Монголии, где будет организована посадка, обслуживание, заправка техническими жидкостями и временная стоянка военных российских самолетов и вертолетов.

Кроме того, к маневрам планируется привлечь более 1 тысячи военнослужащих с обеих сторон. От Восточного военного округа в учении примут участие порядка 500 военнослужащих мотострелковых, танковых, разведывательных подразделений, несколько батарей реактивных систем залпового огня «Град», минометов, взвод снайперов, военные медики.

Состав авиагруппы от Восточного военного округа будет утвержден на третьей планирующей конференции, которая состоится в конце июня начале июля текущего года в г. Улан-Батор (Монголия).

Как сообщалось ранее, учение «Селенга-2019» решено провести во второй половине августа текущего года на полигоне «Мунх Хэт» (Республика Монголия).