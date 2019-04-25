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КНДР пообещала «неизбежный ответ армии» на учения США и Южной Кореи 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комитет КНДР по объединению родины в четверг обнародовал заявление, в котором назвал начавшиеся в понедельник совместные учения ВВС Южной Кореи и США "провокационными" и "вероломными" и пригрозил "неизбежным соответствующим ответом армии". Заявление опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
"Южнокорейские власти идут наперекор процессу примирения на Корейском полуострове и такое их вероломство вызывает наше большое разочарование, — говорится в заявлении. — Ветер поднимает волны, что естественно. Поскольку южнокорейские власти вместе с США обнаружили свои военные провокационные происки против нашей Республики, то неизбежным будет соответствующий ответ нашей армии".
В понедельник ВВС Южной Кореи и США начали двухнедельные учения с использованием истребителей-бомбардировщиков F-15K, корейских истребителей KF-16 и истребителей F-16. Учения представляют собой уменьшенную версию более масштабных маневров Max Thunder.
В заявлении КНДР учения названы "откровенным вызовом Пханмунчжомской декларации от 27 апреля и Пхеньянской сентябрьской совместной декларации", а также "нарушением соглашения в военной сфере, в котором Север и Юг подтвердили прилагать совместные усилия к смягчению военной напряженности и устранению враждебных отношений".
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Армия , Азия , Войска , КНДР , Южная Корея , США
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