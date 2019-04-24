«Запущен механизм урегулирования»: глава Генштаба РФ заявил о завершении военной фазы конфликта в Сирии

Военный этап многолетнего конфликта в Сирии завершён, в стране созданы все условия для политического урегулирования ситуации и налаживания мирной жизни. Такое заявление сделал начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности.

«В настоящее время военная фаза конфликта завершена. В стране не ведутся крупномасштабные операции. Запущен механизм политического урегулирования сирийского конфликта и примирения враждующих сторон. Считаем, что все условия для этого созданы», — сказал Герасимов.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу констатировал, что основные силы «Исламского государства»* в регионе разгромлены, и выразил мнение, что в ближайшей перспективе будет завершена работа по ликвидации бандформирований.

Вместе с тем военные выразили озабоченность в связи с обстановкой, сложившейся на неподконтрольных правительству САР территориях, в частности, в районах лагерей беженцев «Эр-Рукбан» на юге и «Аль-Холь» на северо-востоке страны.

Оба этих образования значительно увеличились в размерах за последнее время при том, что в лагерях не хватает продовольствия, воды и медикаментов. Из-за плачевных условий содержания там неоднократно возникали вспышки инфекционных заболеваний.

«Мы не раз призывали США ликвидировать лагерь, дать мирному населению возможность вернуться в места прежнего проживания. Однако реакции нет. Лагерь продолжает функционировать, оставаясь одним из главных факторов роста экстремизма и терроризма», — заявил Шойгу.

По его словам, существующие проблемы можно решить посредством вывода американских сил из этих районов и передачи территорий под контроль сирийского правительства, однако в Вашингтоне игнорируют призывы Москвы.

«Сегодня в Сирии в первую очередь необходимо восстановить инфраструктуру и экономику, решить гуманитарные проблемы. Без этого не удастся обеспечить массовое возвращение беженцев из-за рубежа, активизировать политический диалог внутри страны», — добавил глава Минобороны.

Стоит напомнить, что ВКС России начали антитеррористическую операцию в Сирии в сентябре 2015 года, когда под контролем законного правительства оставалось не более 10% площади страны. Если бы не вмешательство Москвы, то к концу 2015 года на территории Сирии и Ирака сформировалось бы экстремистское квазигосударство, обладающее значительным военным потенциалом.

Однако России, Сирии и их союзникам удалось за два года вернуть под контроль правительственных сил большую часть территории страны и сконцентрироваться на гуманитарном восстановлении страны, а также политическом урегулировании ситуации в рамках астанинского формата.

Только за последние полгода к местам постоянного проживания из-за рубежа вернулись около 200 тыс. сирийцев. Идёт активное восстановление инфраструктуры. С середины июля 2018 года введены в эксплуатацию 138 объектов водоснабжения, 180 хлебопекарен, 631 электроподстанция, 14 299 промышленных предприятий, восстановлены 158 медицинских и 847 образовательных учреждений.

Сегодня стало известно, что сирийские власти восстановили всю инфраструктуру в древнем городе Пальмира, который террористы ИГ дважды захватывали во время вооружённого конфликта.

«США прекрасно понимают, что мир в Сирии противоречит их концепции цветных революций»

По словам эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимира Фитина, несмотря на фактическое завершение активной фазы военного конфликта в Сирии, в арабской республике остаётся достаточно много проблем. Прежде всего речь идёт о ситуации в провинции Идлиб, где сосредоточены все остающиеся террористические группировки во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам»** (бывшей « Джабхат ан-Нусрой »).

«Вопрос этого террористического анклава продолжает быть актуальным, без его решения трудно говорить о стабильной ситуации в стране и окончательном мирном урегулировании. Плюс американские военные базы на северо-востоке и юге Сирии», — констатировал эксперт.

Собеседник RT также добавил, что позиция Вашингтона в этой ситуации остаётся стабильной: американцы не хотят допустит восстановления Сирии при том условии, что возглавлять страну по-прежнему будет Башар Асад или люди из его окружения.

«Они настроены на полную смену режима. Никакой поддержки, никакого содействия они не допустят, и требуют того же от всех своих западных партнёров», — отметил Фитин.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук , политолог Сергей Судаков выразил мнение, что действия Соединённых Штатов в Сирии в значительной степени обусловлены противостоянием даже не Дамаску, а Москве — в ответ на успешные действия российской стороны на Ближнем Востоке.

«По большому счёту, это некая искусственная ситуация, которая создаётся только для того, чтобы не прийти к миру на сирийской земле. США прекрасно понимают, что само понятие мира в Сирии противоречит их концепции цветных революций, смены режимов и управления чужим суверенитетом. Россия же никогда не ставила своей целью отчуждение чужого суверенитета и привода к власти лояльного правительства», — заявил эксперт.

Политолог отметил, что ситуация в Сирии в целом развивается в благоприятном направлении: уничтожены крупные бандформирования, склады, механизмы поставок оружия и материального обеспечения для боевиков; сирийская армия проводит планомерную работу по ликвидации мелких групп террористов.

«Процесс перешёл в завершающую стадию. Боевики прекрасно понимают, что сейчас их задача — раствориться среди мирного населения… На сегодняшний день есть проблема укрывательства тех, кто был замешан в террористической деятельности. Многие начинают скрывать своих родственников, которые были на стороне «Исламского государства», — рассказал Судаков.

Комментируя заявления США о том, что они ликвидировали проблему ИГ, собеседник RT отметил, что подобная риторика «очень сильно попахивает бравадой» и демонстрирует исключительно популистские высказывания американских политиков и военных.

«Мы прекрасно понимаем, что ту работу, которую проделала российская армия, можно назвать ключевой в вопросе уничтожения ИГ. Мы проявили лучшие качества с точки зрения наблюдения, анализа данных, разведки и точечного уничтожения… До полного мира мы, конечно же, ещё далеки. Полагаю, что понадобится как минимум год, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и искоренить эту чёрную чуму с территории сирийского государства», — подытожил Судаков.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.