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Боевики нарушили режим перемирия в трех сирийских провинциях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
"За минувшие сутки обстрелам боевиков подверглись город Алеппо (дважды), населенные пункты Сабикия провинции Алеппо, Сараф, Сальма и Джубб-Эль-Мгара провинции Латакия, Маан провинции Хама, Абу-Дали провинции Идлиб", — сказал он.
Купчишин также рассказал, что сирийские власти продолжают амнистировать уклонившихся от воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 23 апреля амнистировано более 57,7 тысячи человек.
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Армия , Войска , Конфликты , Идлиб , Сирия
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