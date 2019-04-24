Боевики нарушили режим перемирия в трех сирийских провинциях

Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

"За минувшие сутки обстрелам боевиков подверглись город Алеппо (дважды), населенные пункты Сабикия провинции Алеппо, Сараф, Сальма и Джубб-Эль-Мгара провинции Латакия, Маан провинции Хама, Абу-Дали провинции Идлиб", — сказал он.

Купчишин также рассказал, что сирийские власти продолжают амнистировать уклонившихся от воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 23 апреля амнистировано более 57,7 тысячи человек.