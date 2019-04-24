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Американский эсминец подошел к границам России на расстояние 14 километров 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ракетный эсминец «Грейвли» ВМС США, который осуществляет патрулирование на Балтике, в среду приближался к границам Калининградской области на море на расстояние около 14 км, следует из данных международной системы мониторинга передвижения морских судов AIS.
Максимально к морским границам России корабль приближался в районе 14.30 мск. Сейчас «Грейвли», оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк», продолжает выполнять задание в международных водах в акватории Гданьского залива в 50-60 км от главной базы Балтийского флота России и в 25-30 км от морской границы Калининградской области, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что российские корабли следят за действиями военно-морской группы Североатлантического альянса в составе эсминца ВМС США «Грейвли», а также фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании, которые 18 апреля вошли в акваторию Балтийского моря.
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Армия , Войска , Оружие , НАТО , Интерфакс , Калининградская Область , США
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