Американский эсминец подошел к границам России на расстояние 14 километров

Ракетный эсминец «Грейвли» ВМС США , который осуществляет патрулирование на Балтике, в среду приближался к границам Калининградской области на море на расстояние около 14 км, следует из данных международной системы мониторинга передвижения морских судов AIS.

Максимально к морским границам России корабль приближался в районе 14.30 мск. Сейчас «Грейвли», оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк», продолжает выполнять задание в международных водах в акватории Гданьского залива в 50-60 км от главной базы Балтийского флота России и в 25-30 км от морской границы Калининградской области, передает «Интерфакс».