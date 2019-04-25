Система ПВО С-500 поступит на вооружение армии в 2020 году

О ходе работ над созданием зенитной ракетной системы С-500 рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . "Речь идет о завершении работ по опытно-конструкторским работам и последующем запуске в производство. Могу только сказать о том, что это в процессе завершения", — заявил глава минпромторга . Опытно-конструкторские работы — это завершающая стадия научных исследований. Этот этап можно назвать переходом от лабораторных работ и экспериментального производства к промышленному выпуску. Поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что создание комплекса идет без срывов и находится на финишной прямой.

С-500 "Прометей" относят к оружию пятого поколения. Известно, что эта зенитная ракетная система в том числе получит сверхдальнюю гиперзвуковую ракету с высотой поражения 200-250 километров, которая сможет сбивать межконтинентальные баллистические ракеты, спутники на низких орбитах и даже перехватывать гиперзвуковые цели.

Один комплекс "Прометея" сможет вести и уничтожать десять целей одновременно. Причем у С-500 есть строгое разделение по классам воздушных целей. Станция определяет, какой тип объекта появился на радарах, и выбирает, какой именно ракетой его нужно перехватить.

По мнению экспертов, С-500, несмотря на свою уникальность, сама по себе не способна изменить расклад сил в возможных конфликтах. Однако сейчас идут работы над созданием комплексных интегрированных систем воздушно-космической обороны, куда войдут станции предупреждения о ракетном нападении, спутники, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

С-500 сможет перехватывать даже спутники, баллистические и гиперзвуковые ракеты

В нее также будут встроены все российские системы ПВО-ПРО, где "основную скрипку" будет играть "Прометей". Когда такой "противовоздушный зонтик" заработает в полную силу, это будет оказывать сильнейшее влияние на перспективы ведения боевых действий.