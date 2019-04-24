Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео 

Субмарина является первой на флоте подлодкой, способной нести беспилотные подводные аппараты "Посейдон".
По традиции, символический старт движению корабля из эллинга дал командир экипажа субмарины капитан 1 ранга Антон Алехин, сообщили "РГ" в пресс-службе "Севмаша". Именно он и разбил бутылку шампанского о борт атомохода. Атомную подводную лодку специального назначения "Белгород" примут на вооружение в 2021 году. Совместные испытания подлодки и беспилотников "Посейдон" продлятся в ближайшие два года.
— Государственная комиссия сделает все, чтобы корабль был качественно и своевременно испытали. С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация существенно увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе в Арктике, — сказал председатель государственной комиссии по приемке атомной подлодки "Белгород" Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев.
Подводный аппарат "Посейдон" способен развивать скорость под водой до 110 узлов — это более 200 километров в час.