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Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео 

Российская Газета 1 час назад
Субмарина является первой на флоте подлодкой, способной нести беспилотные подводные аппараты "Посейдон".
По традиции, символический старт движению корабля из эллинга дал командир экипажа субмарины капитан 1 ранга Антон Алехин, сообщили "РГ" в пресс-службе "Севмаша". Именно он и разбил бутылку шампанского о борт атомохода. Атомную подводную лодку специального назначения "Белгород" примут на вооружение в 2021 году. Совместные испытания подлодки и беспилотников "Посейдон" продлятся в ближайшие два года.
— Государственная комиссия сделает все, чтобы корабль был качественно и своевременно испытали. С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация существенно увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе в Арктике, — сказал председатель государственной комиссии по приемке атомной подлодки "Белгород" Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев.
Подводный аппарат "Посейдон" способен развивать скорость под водой до 110 узлов — это более 200 километров в час.
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